PSG : Du très lourd se prépare avec un international français !

Saison charnière pour Bradley Barcola. Remplaçant de luxe et premier entrant lors des matchs couperets de Ligue des champions du PSG, l’international français est omniprésent depuis le début du nouvel exercice et compte bien continuer ainsi jusqu’à la Coupe du monde avec l’équipe de France… en tant que titulaire ?

Tottenham, Nantes, Angers, Toulouse et l’Ukraine. Voici le nombre de rencontres possibles et le nombre de rencontres que Bradley Barcola a débuté avec le PSG et l’équipe de France depuis le coup d’envoi de la saison. L’attaquant latéral de 23 ans n’a rien raté et semblerait cultiver le désir de poursuivre sur cette lancée.

Barcola veut regagner sa place au PSG... Le Parisien s’attarde sur la forme actuelle de Bradley Barcola dans ses colonnes du jour. Omniprésent sur ses cinq premières sorties avec les deux équipes, l’international français verrait très grand pour sa troisième saison au PSG. Dans la foulée du sacre en Ligue des champions, l’ex-joueur de l’OL entendrait bien regagner une place de titulaire au Paris Saint-Germain à l’instar de Lucas Hernandez si l’on se fie aux informations de L’Equipe.