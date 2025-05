C’est signé, le PSG annonce un très grand joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières semaines, le PSG officialisait plusieurs prolongations de contrat, dont celle de Vitinha, désormais lié jusqu'en 2029 avec le club de la capitale. D'ailleurs, les Parisiens estiment avoir réalisé un très joli coup puisqu'au sein du club, on n'hésite pas à affirmer que l'international portugais va continuer sa progression.

Révélées en exclusivité par le10sport.com le 30 juin dernier, les négociations entre le PSG et Vitinha ont officiellement abouti durant le mois de février. Le milieu de terrain portugais est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2029, et en interne, on s'en réjouit.

«Il a encore beaucoup de choses à explorer» Selon les informations du Parisien, au sein du PSG, on estime que Luis Enrique a permis à Vitinha de progresser de 30%, mais qu'il n'est actuellement qu'à 80% de son potentiel. « Il a encore beaucoup de choses à explorer », promet-on en interne, ce qui annonce du lourd pour un joueur déjà présenté comme une référence à son poste.