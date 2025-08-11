«C'est mauvais» : Tension au PSG, Luis Enrique balance sur son inquiétude !

Amadou Diawara

Le 31 mai dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a été sacré pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. En effet, la bande à Ousmane Dembélé a étrillé l'Inter (5-0) en finale. Interrogé sur cet exploit, Luis Enrique a avoué qu'il y avait de la tension avant ce rendez-vous au sommet.

Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions 2024-2025, le PSG a fait tomber Brest, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avant de défier l'Inter en finale le 31 mai dernier. Opposés aux Nerazzurri à l'Allianz Arena de Munich, les Parisiens n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, l'ayant emporté 5-0. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Luis Enrique s'est livré sur ce carton contre le club milanais.

«J’étais inquiet» « La victoire 5-0 contre l'Inter en finale de la Ligue des Champions ? J’étais inquiet deux semaines avant le match, quand nous avons joué la finale de la Coupe de France, avant la finale de l’UEFA Champions League. Mon staff et moi n’avions qu’une seule chose en tête, c’était d’aborder le match en étant détendus, afin de ne pas être dépassés par le contexte ou par l’enjeu de la rencontre, car nous étions entourés – comme on pouvait s’y attendre – de supporters qui voulaient nous soutenir, nous donner de l’énergie. Quand il y a trop de quelque chose, c’est mauvais signe », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.