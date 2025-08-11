Transferts à venir, Luis Enrique fait deux victimes au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir réussi à se débarrasser de Milan Skriniar, vendu a Fenerbahce, le PSG devrait boucler d'autres ventes d'ici la fin du mercato. Alors qu'il y a encore plusieurs indésirables de Luis Enrique à faire partir, on n'est pas à l'abris d'autres surprises. Certains regards se tourneraient notamment vers Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, qui pourraient faire les frais de la gestion de l'entraîneur du PSG.

Au PSG, les places en attaque sont très chères. Derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, il est difficile de trouver du temps de jeu. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee peuvent d'ailleurs en témoigner, eux qui n'ont pas bénéficier d'un énorme temps de jeu de la part de Luis Enrique la saison dernière. Si un départ du Portugais et du Sud-Coréen n'est pas forcément une priorité actuellement, il ne faudrait toutefois pas exclure cette possibilité selon les dires de Fabrice Hawkins.

« Ce n'est pas qu'ils ont un bon de sortie, mais... » « Ramos et Lee ne seront pas retenus s'il y a des offres ? Oui. Ce sont deux joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu. Ils ont pâti des choix de Luis Enrique. Ce n'est pas qu'ils ont un bon de sortie, mais si demain il y a des clubs qui se positionnent et qu'ils souhaitent partir, sachant qu'en plus ils ont un temps de jeu moindre, il y a aura une possibilité pour eux de s'en aller. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment la tendance », a d'abord expliqué le journaliste à l'occasion de l'After Mercato de RMC.