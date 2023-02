«C'est le meilleur joueur du monde», il tranche entre Messi et Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

En décembre dernier, Lionel Messi a réalisé une chose que Cristiano Ronaldo n'a jamais fait dans sa carrière. L'Argentin a remporté la Coupe du monde avec son pays. Depuis, La Pulga est considérée par de nombreuses personnes comme le plus grand de l'histoire, devant le Portugais. Gerard Piqué a d'ailleurs tranché dans ce débat.

En décembre dernier, Lionel Messi a convaincu de nombreuses personnes dans le débat du GOAT du football. Ayant déjà remporté le Ballon d’Or à sept reprises, de nombreux trophées en clubs, dont quatre Ligues des champions, et la Copa America avec l’Argentine, La Pulga a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Au Qatar, Lionel Messi a remporté la Coupe du monde, chose qu’un certain Cristiano Ronaldo n’a jamais fait dans sa carrière, et ne fera probablement plus jamais.

Messi ou Cristiano Ronaldo ? Le débat fait rage

Pendant plus d’une décennie, l’Argentin et le Portugais se sont affrontés à distance. Les deux rivaux se sont poussés mutuellement vers le haut, brisant de nombreux records avec leurs clubs respectifs. Certains considèrent Lionel Messi comme le plus grand de l’histoire, d’autres préfèrent Cristiano Ronaldo. Gerard Piqué, de son côté, a tranché dans ce débat. Et sans surprise, il a opté pour celui avec lequel il a évolué durant 13 saisons.

«Il a montré que même à 35 ans, il peut être compétitif»