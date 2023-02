«C’est le bon moment» : La crise éclate en Allemagne, le PSG peut jubiler

La rédaction

À la veille d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, tous les moyens sont bons pour tenter de déstabiliser l'adversaire. Sauf que, tant du côté du PSG que celui du Bayern Munich, ils arrivent à se déstabiliser seuls ; la faute à des crises internes. Et celle qui touche actuellement le club bavarois pourrait bien avantager le PSG.

Le nom d'Anthony Losilla est méconnu du grand public. Et pourtant, il va bien aider le PSG à appréhender la double confrontation face au Bayern. En effet, il évolue à Bochum en Bundesliga, où il s'est frotté au Bayern dernièrement (défaite 3-0).

« On les a beaucoup embêtés »

Le milieu défensif de 36 ans, Anthony Losilla, passé notamment par le Paris FC, a évoqué les effets de la crise interne qui secoue le Bayern Munich dans des propos accordés au quotidien Le Parisien : « Il ne m’a pas fait une impression de souveraineté. On entend parler de problèmes en interne avec Manuel Neuer (le gardien va être sanctionné d’une amende record pour ses propos sur le coach) et ça se ressent un peu sur le terrain. Nous avons concédé l’ouverture du score sur une erreur individuelle, mais on les a beaucoup embêtés et ils avaient du mal à trouver des solutions. »

«C’est même peut-être le bon moment pour les affronter »