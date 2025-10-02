Ce joueur du PSG a eu chaud, la frayeur en plein match !

Amadou Diawara

Ce samedi, Vitinha a dû quitter la pelouse du Parc des Princes plus tôt que prévu. Victime d'une alerte physique, le milieu de terrain du PSG est sorti avant la mi-temps face à l'AJ Auxerre. Titularisé à Barcelone ce mercredi soir, Vitinha a avoué qu'il avait eu peur d'empirer sa blessure.

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'AJ Auxerre au Parc des Princes ce samedi. Aligné d'entrée par Luis Enrique, Vitinha a dû sortir avant la mi-temps, et ce, à cause d'un pépin physique.

Barça-PSG : Vitinha était incertain à cause d'une blessure Incertain pour le choc face au FC Barcelone ce mercredi soir, Vitinha a finalement pu tenir sa place. Toutefois, le milieu de terrain du PSG n'était pas du tout serein durant les premières minutes de la rencontre.