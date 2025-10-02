Ce joueur du PSG a eu chaud, la frayeur en plein match !

Ce samedi, Vitinha a dû quitter la pelouse du Parc des Princes plus tôt que prévu. Victime d'une alerte physique, le milieu de terrain du PSG est sorti avant la mi-temps face à l'AJ Auxerre. Titularisé à Barcelone ce mercredi soir, Vitinha a avoué qu'il avait eu peur d'empirer sa blessure.
Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'AJ Auxerre au Parc des Princes ce samedi. Aligné d'entrée par Luis Enrique, Vitinha a dû sortir avant la mi-temps, et ce, à cause d'un pépin physique.
Barça-PSG : Vitinha était incertain à cause d'une blessure
Incertain pour le choc face au FC Barcelone ce mercredi soir, Vitinha a finalement pu tenir sa place. Toutefois, le milieu de terrain du PSG n'était pas du tout serein durant les premières minutes de la rencontre.
«J'avais un peu peur que la blessure empire»
« Ma blessure ? Je me sentais mieux à la fin. Au début, j’avais un peu peur que la blessure empire. Je ne me sentais pas à l’aise, mais j’ai avancé au fur et à mesure dans le match. Comme l’équipe. Je suis content d’avoir fait le match, de n’avoir rien senti sur la blessure et surtout d’avoir gagné le match », a confié Vitinha en zone mixte après la victoire du PSG à Barcelone (2-1) ce mercredi soir.