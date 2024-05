Catastrophe pour le PSG, un ancien de la maison se lâche

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG n'a pas réussi à se hisser en finale de Ligue des champions, à cause de sa défaite en demi-finale retour face au Borussia Dortmund (0-1). Mais les Parisiens peuvent avoir des regrets, eux qui ont tiré de très nombreuses fois au but et qui ont touché six fois les montants au cumulé des deux matches. Pour Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur du club de la capitale, il y avait clairement la place de passer.

Encore une fois, les espoirs de titre final en Ligue des champions sont partis en fumée pour le PSG. Après 2020, le club de la capitale avait une nouvelle occasion de rallier la finale de C1. Malheureusement, les Parisiens n'ont rien pu faire face à un étonnant Borussia Dortmund, qui a très bien abordé les deux demi-finales et qui affrontera donc le Real Madrid à Wembley.

«Le PSG était motivé pour gagner»

Depuis cette élimination, bon nombre d'observateurs se sont prononcés sur la performance du PSG. Ce vendredi, c'est Antoine Kombouaré, ancien entraîneur et joueur du club de la capitale, qui s'est exprimé. L'actuel coach du FC Nantes a affirmé que les Parisiens étaient motivés pour gagner, mais malheureusement, c'était également le cas pour les joueurs de Dortmund. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Le PSG était motivé pour gagner. Après vous avez un adversaire en face de vous, ils ne viennent pas en claquettes, ils viennent pour faire leur travail et eux aussi sont motivés, voire parfois plus. »

«Il y avait la place»