Catastrophe pour le PSG, la malédiction se poursuit

Amadou Diawara

Alors que Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Keylor Navas était déjà à l'infirmerie du PSG, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery et Alexandre Letellier se sont également blessés dernièrement. Et pour ne pas arranger les affaires du club de la capitale, Fabian Ruiz est victime d'une luxation de l'épaule.

Blessés gravement la saison dernière, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes n'ont pas pu jouer une seule minute cette saison. Privé de ses deux défenseurs, le PSG a vu Keylor Navas rejoindre également son infirmerie, étant victime d'une lombalgie depuis plusieurs semaines.

Zaïre-Emery absent jusqu'en 2024

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG a perdu deux nouveaux soldats. Habituellement titulaires avec Luis Enrique, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery se sont tous les deux blessés avec leur sélection respective. Et si le défenseur brésilien devrait faire son retour très bientôt, le crack français de 17 ans ne rejouera pas avant l'année 2024. Et alors qu'Alexandre Letellier était forfait face au Havre ce dimanche après-midi à cause de douleurs aux adducteurs, un autre joueur du PSG vient de se blesser.

Idem pour Fabian Ruiz ?