Catastrophe pour le PSG, il hallucine

Benjamin Labrousse

Après un début de saison mitigé en Ligue 1, le PSG ne s’est pas rassuré en Ligue des Champions en concédant une lourde défaite face à Newcastle ce mercredi (4-1). Ancien joueur à la fois du club parisien et des Magpies, Fabrice Pancrate a semblé très surpris du résultat final.

C’est un coup de massue pour le PSG. Ce mercredi, les partenaires de Kylian Mbappé ont complètement chaviré sur la pelouse de Newcastle pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Défaits 4 buts à 1, les Parisiens ont semblé dépasser par les événements.

Ballon d’or : Une nouvelle menace révélée pour Mbappé ? https://t.co/6BKR6t6o2S pic.twitter.com/l4OvUw8Dqd — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Une très lourde défaite pour le PSG

Si la première période aura été marquée par plusieurs polémiques concernant l’arbitrage, le PSG n’a jamais semblé être en mesure d’inquiéter des Magpies solides, et très affûtés dans les duels. Avec cette lourde défaite 4-1, le club de la capitale a une fois encore montré qu’il possédait de lourdes lacunes défensives, alors que pour rappel, Paris n’avait plus encaissé 4 buts dans une rencontre officielle depuis le match nul face à Amiens (4-4) le 15 février 2020.

« C’est une équipe de morts de faim »