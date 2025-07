Catastrophe en direct, le PSG lâche une annonce !

Le Paris Saint-Germain a défait le Bayern Munich ce samedi (2-0), se faisant une place en demi-finale du Mondial des clubs. Mais la rencontre a été entaché par la terrible blessure de Jamal Musiala, dont la cheville a tourné lors d’un violent contact avec le gardien parisien Gianluigi Donnarumma.

Les buts de Désiré Doué et d’ Ousmane Dembélé ont été parmi les évènements marquants de la rencontre, qui s’est toutefois arrêtée peu avant la mi-temps pour un terrible accident. En tentant de récupérer le ballon, Jamal Musiala s’est gravement blessé à la cheville et a dû être sorti sur civière. Les images nt marqué tout le monde et les hommages se sont multipliés, même du côté du PSG . « Je voudrais dire un mot pour Jamal Musiala. J'ai l'impression que c'est une blessure très importante pour lui » a expliqué Achraf Hakimi , sur DAZN.

« J'espère qu'il reviendra rapidement sur les terrains »

« Je lui apporte tout mon soutien. J'espère qu'il reviendra rapidement sur les terrains » a poursuivi le latéral droit du PSG, avant de se tourner vers l’avenir avec une demi-finale qui pourrait l’opposer au Borussia Dortmund... ou au Real Madrid de son ami Kylian Mbappé ! « On est fiers des efforts faits par l'équipe. On a fait ce qu'on aurait dû faire. Ce sont des équipes qui jouent comme nous. On a fait un très bon match. Real ou Dortmund ? Ce n'est pas important, on va se préparer à gagner ».