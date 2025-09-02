Calvaire au PSG : La réponse cash de Deschamps !

Pierrick Levallet

Pour le rassemblement de septembre, l’équipe de France fait face à une hécatombe de blessures. Didier Deschamps sera notamment privé de William Saliba, tandis que le cas d’Ibrahima Konaté reste incertain. Le sélectionneur des Bleus pourrait alors miser sur Lucas Hernandez. Le coach de 56 ans s’est néanmoins montré assez clair sur la situation du joueur du PSG.

L’équipe de France fait face à une hécatombe pour le rassemblement de septembre. Dans le secteur défensif, Didier Deschamps sera notamment privé de William Saliba. Ibrahima Konaté, sorti sur blessure contre Arsenal ce dimanche, reste incertain. Lucas Hernandez pourrait donc en profiter pour se faire une place dans la charnière centrale des Bleus. Le sélectionneur de 56 ans a néanmoins fait savoir que cette solution était peu envisageable.

«C’est compliqué pour Lucas» « Il est dans un club où il y a des matchs tous les trois jours. Lucas n’a pas été épargné avec deux graves blessures. Il est revenu mais pas encore à 100%. Il a un mental important et est très solaire. Pour l’instant, deux matchs en trois jours, c’est compliqué pour Lucas. J’espère que tout se passera bien pour lui en club » a confié Didier Deschamps en conférence de presse.