«Ça va lâcher», l’inquiétante prédiction d’une star du PSG !

Si le début de saison est pour le moment parfait pour le PSG, la question est de savoir si ça tiendra sur la longueur. En effet, alors que la saison dernière a été interminable, les Parisiens n’ont eu qu’une courte pause. Le risque est donc que les blessures s’accumulent et Lucas Hernandez a fait une inquiétante annonce à ce propos pour le PSG.

Si la saison dernière a été historique pour le PSG, elle a aussi mis les corps des joueurs à rude épreuve. De quoi faire craindre le pire pour cet exercice alors que la pause a été courte. En effet, avec l’accumulation des matchs, les joueurs de Luis Enrique s’exposent aux blessures. Lucas Hernandez en est d’ailleurs certain, tôt ou tard ça va craquer au PSG.

« Ce n’est jamais facile » Interrogé par Canal+, Lucas Hernandez s’est confié sur l’intersaison particulière du PSG. L’international français a alors fait savoir : « On n’a quasiment pas eu de préparation, est-ce que ça peut jouer en notre défaveur ? Quand tu finis une saison aussi longue comme celle de l’année dernière, que tu as deux semaines de coupure et après tu enchaines avec une finale de Supercoupe, ce n’est jamais facile ».