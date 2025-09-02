Kylian Mbappé - PSG : La révélation à 55M€ en direct de Cyril Hanouna !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti l’été dernier du PSG, Kylian Mbappé est engagé depuis plusieurs mois maintenant dans un conflit avec son ancien club. En effet, le numéro 10 du Real Madrid réclame 55M€ de salaires et primes impayés. Une guerre qui dure depuis un moment maintenant, mais voilà qu’une issue pourrait intervenir prochainement selon Cyril Hanouna.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire n’est pas totalement terminée. En effet, depuis qu’il a rejoint le Real Madrid, le Français a engagé un bras de fer avec son ancien employeur, réclamant 55M€ de salaires et primes impayés alors que le club de la capitale assure qu’un accord oral avait été passé entre les deux parties. Une guerre qui pourrait finalement prend fin d’ici peu…

« Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire » Un accord va-t-il être trouvé entre le PSG et Kylian Mbappé ? Ça en prendrait le chemin selon Cyril Hanouna. Sur le plateau de son émission Tout Beau Tout Neuf, il a en effet assuré : « J’embrasse Kylian Mbappé. Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire. Je crois que ça s’arrange et on est heureux ».