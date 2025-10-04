«Ça m’a fait mal» : Une star du PSG blessée par Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’accepter de devenir l’entraîneur du PSG, Luis Enrique était aux commandes de l’Espagne. Il était ainsi en fonction à la tête de la la Roja pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. D’ailleurs, pour cette compétition, Luis Enrique avait décidé de ne pas faire appel à Fabian Ruiz. De quoi blesser le milieu de terrain qu’il a par la suite retrouvé au PSG.

Epoustouflant avec l’Espagne lors du dernier Euro, Fabian Ruiz n’avait toutefois pas eu l’occasion de briller avec sa sélection lors de la Coupe du monde 2022. En effet, le milieu de terrain du PSG n’était pas du voyage au Qatar, Luis Enrique ayant décidé de ne pas l’inclure dans sa liste pour disputer cette compétition. Le désormais entraîneur du PSG s’était ainsi passé de Fabian Ruiz, au grand dam de ce dernier.

« Ça m’a fait mal de ne pas y être » Interrogé par So Foot, Fabian Ruiz est revenu sur son absence à la Coupe du monde 2022 avec l’Espagne. Touché, le joueur du PSG a confié : « On a de la chance d’avoir beaucoup de talent en Espagne. Seuls 25 ou 26 joueurs peuvent être convoqués à chaque rassemblement. Je suis reconnaissant envers Luis Enrique car il m’a donné l’opportunité de débuter dans un Euro, en 2021. Pour moi, c’était énorme. Je rêve aussi d’aller à la Coupe du monde et je ne vais pas te mentir, ça m’a fait mal de ne pas y être ».