«Bien manger, bien dormir» : La punchline de Mbappé décisive pour une star du PSG !

Depuis qu’il a rejoint le PSG en 2023, Ousmane Dembélé est épargné par les blessures. Auparavant, avec le FC Barcelone, l’international français avait enchainé les pépins, l’éloignant parfois des terrains pendant de longs mois. De quoi faire prendre conscience à Dembélé qu’il devait prendre soin de son corps. Des efforts qui portent donc aujourd’hui leurs fruits.

Cette punchline de Kylian Mbappé au PSG avait marqué les esprits. En 2023, après huitième de finale aller perdu face au Bayern Munich, le Français avait lâché en prévision du match retour : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien ». Un tacle qui était visiblement dirigé vers Neymar, dont l’hygiène de vie était pointé du doigt. Au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’avait lui aussi pas les meilleures habitudes pour un footballeur de haut niveau. C’est alors que le Français a fini par s’en rendre compte et ce « bien manger, bien dormir », il a fini par le mettre à exécution.

« Vous comprenez que vous devez faire attention à votre corps » Au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a longtemps été en délicatesse avec son physique. Ayant connu de nombreuses blessures, celui qui est aujourd’hui au PSG a décidé de réagir. Ainsi, dans des propos accordés à FourFourTwo, Dembélé a expliqué : « Parce que je suis arrivé à Barcelone en étant professionnel depuis un an et demi, je n’allais pas souvent à la salle. J’allais directement sur le terrain avec énormément d’énergie et du talent aussi. Après une, deux, trois, quatre blessures, vous comprenez que vous devez faire attention à votre corps ».