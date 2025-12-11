Benzema - PSG : C'est du jamais vu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025 avec le PSG, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or en septembre. Élu quant à lui en 2022, Karim Benzema est revenu plus en détail sur la performance du numéro 10 parisien, que la légende du Real Madrid qualifie de sensationnelle.

Une saison historique. Élu meilleur joueur de Ligue 1, mais surtout de la Ligue des Champions qu’il a brillamment remporté avec le PSG, Ousmane Dembélé est définitivement entré dans l’histoire le 22 septembre dernier, en étant sacré Ballon d’Or. Auprès de l’Equipe ce jeudi, Karim Benzema est revenu sur ce parcours extraordinaire de « Dembouz » en 2025.

« Ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais-vu » « Ousmane Dembélé, on parle quand même d'un mec qui a gagné le Ballon d'Or. Et on n'en parle pas assez, à mon avis. Parce que ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais-vu », a ainsi confié le Ballon d’Or 2022, admiratif devant les prestations du numéro 10 du PSG.