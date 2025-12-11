Benzema - Mbappé : C'est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Rien ne semble aller au Real Madrid ces derniers temps. Les résultats du club madrilène sont décevants, et l’alchimie entre les stars que sont Kylian Mbappé, Vinicius Jr, ou encore Jude Bellingham peine à se développer. Auprès de l’Equipe, Karim Benzema a analysé cette situation d’un œil aguerri.

« Mbappé, c'est le buteur, pas le meneur de jeu » « Ce qu'il leur manque, c'est juste une connexion. Entre (Kylian) Mbappé, Vinicius, (Jude) Bellingham, Rodrygo. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Il faut que Bellingham comprenne qu'il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé, c'est le buteur, pas le meneur de jeu. Vinicius, ce n'est pas le 6, c'est l'ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé. Parce que là, on parle quand même de mecs qui sont dans les dix meilleurs joueurs au monde, et ils sont tous dans la même équipe », a ainsi confié le Ballon d’Or 2022 auprès du quotidien ce jeudi.