Barcola - PSG : Le transfert qu’il n’a pas vu venir !

Arrivé en janvier dernier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a bousculé la hiérarchie sur le front de l’attaque parisienne. Une arrivée qui n’a pas laissé Bradley Barcola indifférent. Entre sentiment de frustration, remise en question et volonté de progresser, le jeune attaquant français a dû composer avec une concurrence de taille.
En janvier, le PSG a surpris en attirant Khvicha Kvaratskhelia, star géorgienne de Naples, dont les performances en Serie A avaient déjà séduit l’Europe entière. Cette recrue prestigieuse, au profil de dribbleur percutant et de créateur offensif, est venue renforcer un secteur où Bradley Barcola s’était progressivement imposé depuis son arrivée en provenance de Lyon.
Tensions au PSG à cause de Kvara ?
L’arrivée de Kvaratskhelia a donc rebattu les cartes, plaçant Barcola face à une concurrence directe sur le côté gauche de l’attaque. Pour un jeune joueur encore en pleine construction, cette nouvelle donne a naturellement soulevé des interrogations. Comme indiqué par Loïc Tanzi, le joueur du PSG s'est posé des questions ces derniers mois.
« Il l’a pris comme une frustration »
« Lui au début, il l’a pris comme une frustration. Forcément, il est titulaire, il voir arriver un joueur à son poste. Il s’est demandé s’il y avait un problème. Mais le but du club est de le pousser à faire plus, de le pousser dans ses retranchements. Car parfois, il a tendance à se reposer sur ses acquis » a déclaré le journaliste de L'Equipe sur le plateau de L'Equipe de Greg.