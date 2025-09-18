Barcola - PSG : Le transfert qu’il n’a pas vu venir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en janvier dernier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a bousculé la hiérarchie sur le front de l’attaque parisienne. Une arrivée qui n’a pas laissé Bradley Barcola indifférent. Entre sentiment de frustration, remise en question et volonté de progresser, le jeune attaquant français a dû composer avec une concurrence de taille.

En janvier, le PSG a surpris en attirant Khvicha Kvaratskhelia, star géorgienne de Naples, dont les performances en Serie A avaient déjà séduit l’Europe entière. Cette recrue prestigieuse, au profil de dribbleur percutant et de créateur offensif, est venue renforcer un secteur où Bradley Barcola s’était progressivement imposé depuis son arrivée en provenance de Lyon.

Tensions au PSG à cause de Kvara ? L’arrivée de Kvaratskhelia a donc rebattu les cartes, plaçant Barcola face à une concurrence directe sur le côté gauche de l’attaque. Pour un jeune joueur encore en pleine construction, cette nouvelle donne a naturellement soulevé des interrogations. Comme indiqué par Loïc Tanzi, le joueur du PSG s'est posé des questions ces derniers mois.