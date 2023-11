Ballon d’Or : Un proche de Messi vend la mèche pour Mbappé

Hugo Chirossel

Lundi dernier au théâtre du Châtelet à Paris, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or 2023. L’Argentin a devancé Erling Haaland, ainsi que Kylian Mbappé, qui a terminé à la troisième place. Mais selon Emiliano Martinez, ce n’est qu’une question de temps avant que l’attaquant du PSG ne reçoive lui aussi ce trophée.

Champion du monde avec l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde, Lionel Messi a remporté lundi dernier le huitième Ballon d’Or de sa carrière, et probablement le dernier. La question est désormais de savoir quel joueur de la nouvelle génération sera sacré à l’avenir.

Martinez voit Mbappé remporter plusieurs Ballon d’Or

Tout porte à croire qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé risquent de se disputer ce trophée à l’avenir. Pour Emiliano Martinez, maintenant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se rapprochent de plus en plus de leur retraite, l’attaquant du PSG aura la possibilité d’en remporter plusieurs.

«Il gagnera beaucoup de Ballons d'Or»