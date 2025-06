Ballon d’Or : Le PSG annonce son verdict

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un duel prend forme pour la victoire au Ballon d'Or. La victoire finale devrait se jouer entre Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des champions et meilleur buteur du championnat de France, et Lamine Yamal, dont le talent et la précocité font de lui un phénomène. Mais au Qatar, l'un d'eux se détache clairement.

La course au Ballon d’Or permet de confronter deux philosophies. Faut-il couronner le meilleur joueur de la saison ou celui qui a mené son équipe vers la victoire en Ligue des champions. Si la première vision est choisie, alors le titre devrait revenir à Lamine Yamal. Par contre, si l’on considère que la récompense devrait revenir à un champion d’Europe, comme le pense Cristiano Ronaldo, alors Ousmane Dembélé devrait être sacré.

Le PSG milite pour Dembélé Il faudra encore attendre plusieurs mois, la cérémonie aura lieu le 22 septembre prochain, pour connaître l’identité du vainqueur. D’ici là, d’autres échéances sont prévues, notamment la Coupe du monde des Clubs, qui pourrait faire pencher la balance. Mais pour Luis Enrique, les dés sont déjà jetés. « Je donnerais le Ballon d’Or à M. Ousmane Dembélé. La façon dont il a défendu ce soir… il n’y a que cela qui peut valoir le Ballon d’Or. C’est ainsi que l’on dirige une équipe. Les buts, les titres, le leadership, la défense, la façon dont il pressait. Ousmane est mon Ballon d’Or. Je n’ai aucun doute » avait confié le coach du PSG après la victoire de son club en Ligue des champions.