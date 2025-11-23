Attentats de Paris : La réaction du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a dix ans, le 13 novembre 2015, la ville de Paris était attaquée par de terribles attentats ayant fait 132 morts. Dix ans après, d’émouvants hommages ont eu lieu dans la capitale, et ce samedi soir, à l’occasion de la réception du Havre en Ligue 1, les supporters du PSG ont déployé un magnifique tifo à ce sujet.

Dix ans déjà. Jeudi dernier, la France et plus particulièrement Paris se souvenait des terribles événements d’il y a dix ans, lorsque le 13 novembre 2015, quatre terroristes commettaient des atrocités faisant 132 morts dans les rues de la capitale et sa banlieue. Ce samedi soir, le PSG et ses supporters ont également souhaité honorer la mémoire des disparus.

Le PSG rend hommage aux victimes du 13 novembre Pour le premier match au Parc des Princes depuis le 13 novembre dernier, l’antre du PSG a tenu à faire un beau geste. Ainsi, les Ultras du Virage Auteuil ont déployé avant le coup d’envoi face au Havre un magnifique tifo noir, accompagné de plusieurs monuments de Paris et du blason de la ville. Un tifo sur lequel était écrit : « Fluctuat Nec Mergitur », devise de la capitale française.