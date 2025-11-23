Attentats de Paris : La réaction du PSG !

Il y a dix ans, le 13 novembre 2015, la ville de Paris était attaquée par de terribles attentats ayant fait 132 morts. Dix ans après, d’émouvants hommages ont eu lieu dans la capitale, et ce samedi soir, à l’occasion de la réception du Havre en Ligue 1, les supporters du PSG ont déployé un magnifique tifo à ce sujet.
Dix ans déjà. Jeudi dernier, la France et plus particulièrement Paris se souvenait des terribles événements d’il y a dix ans, lorsque le 13 novembre 2015, quatre terroristes commettaient des atrocités faisant 132 morts dans les rues de la capitale et sa banlieue. Ce samedi soir, le PSG et ses supporters ont également souhaité honorer la mémoire des disparus.
Le PSG rend hommage aux victimes du 13 novembre
Pour le premier match au Parc des Princes depuis le 13 novembre dernier, l’antre du PSG a tenu à faire un beau geste. Ainsi, les Ultras du Virage Auteuil ont déployé avant le coup d’envoi face au Havre un magnifique tifo noir, accompagné de plusieurs monuments de Paris et du blason de la ville. Un tifo sur lequel était écrit : « Fluctuat Nec Mergitur », devise de la capitale française.
Des bougies en hommage aux disparus
Mais ce n’est pas tout. Des bougies ont également été dessinées en bleu et rouge en bas du tifo avec l’inscription suivante : « 13. 11. 2015 / 13. 11. 2025. Je suis Paris ».