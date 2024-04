Après Mbappé, Le PSG a deux nouvelles attractions

Amadou Diawara

Bradley Barcola et Vitinha sont montés en puissance ces derniers mois sous les couleurs du PSG. En effet, les deux joueurs parisiens sont les nouvelles attractions du club après Kylian Mbappé. D'ailleurs, Luis Enrique n'échappe pas aux questions sur Bradley Barcola et Vitinha ces dernières semaines.

Alors que son infirmerie s'est vidée - Presnel Kimpembe est le seul joueur trop juste sur le plan physique actuellement - Luis Enrique a dégagé un onze de départ type. Dans les matchs couperet, le coach du PSG met en place un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Vitinha et Barcola, les nouvelles attractions du PSG

Depuis plusieurs mois, deux joueurs du PSG sont particulièrement bons : Vitinha et Bradley Barcola. En effet, les deux hommes enchainent les performances XXL lorsqu'ils sont à 100% de leurs capacités athlétiques. A tel point qu'ils sont devenus les deux nouvelles attractions du PSG après Kylian Mbappé d'après Le Parisien.

Luis Enrique n'échappe pas aux questions sur eux