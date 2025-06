Après les clashs, le boss du PSG annonce la fin ?

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole au siège de la LFP à l'occasion de la présentation du trophée de la Ligue des champions. Le président du PSG a délivré un message de réconciliation et un appel à la concorde après les tensions qui ont éclaté dans les arcannes du football français.

« Toute la famille du football français a travaillé pour le gagner, pas seulement le PSG. On représente et on défend les clubs français, c'est très important pour nous. Quand j'entends l'UEFA féliciter les joueurs de Brest pour leur magnifique campagne européenne, je suis fier. Quand je regarde Lyon qui va en quarts de finale de Ligue Europa, je suis fier. Quand je regarde Lille qui bat le Real Madrid ou Monaco qui bat le Barça, c'est un succès pour tous les clubs français, pour tout le foot français » a déclaré le président du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Il faut que l'on travaille tous ensemble »

Après les tensions autour des droits TV, Al-Khelaïfi souhaite désormais repartir de zéro et mettre fin aux querelles pour le bien du football français. « Si je vous dis ça, c'est pour vous demander qu'on travaille tous ensemble. Si on veut atteindre nos objectifs, on a besoin d'oublier la politique, de mettre de côté les égos et de travailler ensemble pour que tout le monde, la Ligue, le ministère des Sports, tout le foot français atteigne ses objectifs. Je veux remercier la Ligue, je veux remercier les clubs qui ont accepté de reporter nos matchs pour nous éviter de jouer tous les trois jours. Je veux remercier le président Vincent Labrune qui a été beaucoup critiqué, mais qui a une grande responsabilité dans ce succès parce que tu as toujours défendu les clubs français engagés en Coupe d'Europe, toujours défendu l'intérêt du football français (…) Soyons positifs, on va y arriver, on n'est pas loin! Notre championnat a le même niveau, les clubs français ont battu le Real Madrid, le Barça, Liverpool, City... Ça veut dire quoi ? Qu'on est là » a-t-il déclaré.