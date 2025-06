PSG : Al-Khelaïfi annonce un nouveau coup historique !

Après plus d’une décennie d’échecs, le Paris Saint-Germain a enfin remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Le président Nasser Al-Khelaïfi était forcément aux anges après le match, mais il est loin d’être rassasié par cette victoire parisienne.

Jusqu’où ira le PSG ? Sans Kylian Mbappé , Neymar ou encore Lionel Messi , Paris a réussi à remporter enfin la première Ligue des Champions de son histoire grâce à un collectif solide. Et très jeune, puisque tout le monde est persuadé que Désiré Doué et ses coéquipiers n’ont montré qu’une partie de leur talent.

L’ancien du Stade Rennais a été élu Homme du match lors de la finale contre l’ Inter , mais également meilleur jeune de la Ligue des Champions. Et les joueurs du PSG sont nombreux dans le onze type, avec également Gianluigi Donnarumma , Marquinhos , Nuno Mendes , Vitinha , Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé . Ce dernier a d’ailleurs été élu Meilleur joueur de la saison.

« Notre mission est de gagner le Mondial des clubs et ensuite à nouveau la Ligue des Champions »

Mais Nasser Al-Khelaïfi en demande plus ! Au micro de Sky Sports il s’est exprimé après la victoire du PSG, assurant qu’il y en aura d’autres. « Maintenant, notre mission est de gagner le Mondial des clubs et ensuite à nouveau la Ligue des Champions. C’est notre mentalité » a déclaré le président parisien, qui a dû attendre plus de dix ans pour soulever la Ligue des Champions.