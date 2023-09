Après le drame, il veut revenir au PSG

Jean de Teyssière

Le 28 mai dernier, le gardien de but du PSG, Sergio Rico, était victime d'un grave accident de cheval, le plaçant dans le coma. Passé proche de la mort, le portier espagnol s'en est finalement sorti sans séquelles cérébrales, et il a accordé une interview au site officiel du PSG. Sergio Rico espère rejouer au football rapidement et faire son retour à Paris.

«Le but est clair : c’est de rejouer, et j’espère que ce sera cette saison»

Dans une interview accordée au média du PSG`, Sergio Rico dévoile son objectif après son total rétablissement : « Si rejouer au football est mon plus grand défi ? C’est mon objectif principal, évidemment. Le football c’est ma vie, il n’y a rien d’autre. Je ne pense à rien d’autre. J’ai toujours joué au football et le football m’a tout donné. Il m’a apporté la vie que j’ai, une belle vie, une vie privilégiée. C’est pour ça que mon seul objectif, c’est de rejouer au football. J’espère que ce sera pour bientôt. En tout cas je vais travailler dur chaque jour pour ça, si les médecins me l’autorisent. Le but est clair : c’est de rejouer, et j’espère que ce sera cette saison. »

«L’objectif c’est de revenir avec le PSG avant la fin de la saison»