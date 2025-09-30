Appel de Zidane : La révélation au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait aujourd'hui partie des grandes stars du PSG, Achraf Hakimi avait été lancé en professionnel par un certain Zinedine Zidane lorsqu'il évoluait encore au sein du Real Madrid. Et le latéral droit marocain a tenu à rendre hommage au coach français pour avoir fait appel à lui alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme.

Pur produit issu du centre de formation du Real Madrid où il avait été lancé en professionnel par Zinedine Zidane lors de la saison 2017-2018, Achraf Hakimi (26 ans) a fait du chemin depuis cette époque. Le latéral droit du PSG est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Monde, et dans une récente interview accordée à Clique sur Canal +, Hakimi a d'ailleurs rendu hommage à Zidane qui avait fait appel à lui à l'époque.

« Il m’a invité en équipe première » « Ce qu’il m’a apporté ? Il m’a accordé sa confiance, j’étais en équipe réserve avec le Castilla, j’avais 17/18 ans, il m’a invité en équipe première et m’a fait jouer. Je le remercie, ce n’est pas n’importe quel entraîneur qui ferait ça, je lui en serai éternellement reconnaissant car c’est l’un des premiers à m’avoir donné ma chance de jouer en pro », lâche le numéro 2 du PSG au sujet de Zinedine Zidane.