80M€ : Le nouveau Rabiot va débarquer au PSG ?

Le prochain mercato estival devrait, encore une fois, être marqué par l'achat de jeunes joueurs prometteurs. Après Bradley Barcola ou Désiré Doué ces dernières années, le PSG aurait établi le contact avec Maghnès Akliouche, qui ne sera pas retenu par l'AS Monaco en cas d'offre satisfaisante. Selon l'ancien international algérien Nourredine Kourichi, le recrutement d'Akliouche aurait du sens.

« 80 millions d’euros, c’est effectivement beaucoup d’argent. Peut-être qu’en cas de victoire en Ligue des champions, avec ce que cela pourrait lui rapporter, le PSG changera d’avis. Akliouche est né en Île-de-France, et le PSG a adopté une nouvelle politique sportive en recrutant de jeunes joueurs talentueux comme Bradley Barcola ou Désiré Doué notamment. Il est donc logique qu’il s’intéresse au Monégasque et que ce dernier ait envie d’y jouer, afin de franchir un cap. Un départ au PSG aurait du sens » a confié l’ancien joueur du LOSC et des Girondins de Bordeaux.

Akliouche, la bonne pioche de l'été ?

Selon Kourichi, Akliouche peut-être comparé à Adrien Rabiot dans le jeu. « Il a encore progressé. Ses statistiques sont très intéressantes, et il fait partie des joueurs les plus utilisés par son entraîneur (Adi Hütter). J’apprécie beaucoup son profil : il est bon techniquement, élégant, il a de bonnes qualités physiques, sait se montrer décisif dans les trente derniers mètres, que ce soit en marquant ou en faisant marquer, et Akliouche donne également l’impression d’être sérieux et travailleur. Il me fait penser à Adrien Rabiot, avec un peu plus de vitesse. C’est un footballeur complet. Et à 23 ans, il a encore une bonne marge de progression et pourra gommer ses petits défauts : comme c’est un joueur qui est technique, qu’il aime le ballon, il lui arrive parfois de le conserver un peu trop » a-t-il lâché.