Lamine Yamal : La grande annonce avec les stars du PSG !

A seulement 17 ans, Lamine Yamal a impressionné tous les observateurs, notamment lors de la demi-finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Si finalement, le phénomène du FC Barcelone a été éliminé, Jean Butez (Côme) lui, estime que les stars du PSG peuvent faire encore mieux face aux Nerrazzuri.

« La qualité de Yamal, on la retrouve chez Dembélé, Doué, Barcola ou Kvaratskhelia »

« C’est certain. La qualité de Yamal, on la retrouve chez Dembélé, Doué, Barcola ou Kvaratskhelia, ils ont plusieurs armes. Le Barça s’est beaucoup appuyé sur Yamal, ils auraient peut-être dû s’appuyer un peu plus sur leurs autres atouts offensifs. S’ils le font, les Parisiens ont de quoi les embêter, et bien comme il faut (rires) », a ainsi confié Jean Butez auprès du Parisien.