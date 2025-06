50M€ : «Une méga star» est annoncée au PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG tient sa pépite. Arrivé pour 50M€ en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a crevé l’écran cette saison, notamment en Ligue des champions. Pour le journaliste Simon Dutin, le jeune ailier de 20 ans est devenu la véritable star du club parisien, éclipsant même Ousmane Dembélé, l'un des favoris pour la victoire au Ballon d'Or.

Décisif face à Liverpool en huitièmes de finale de Ligue des champions, étincelant contre l'Inter le 31 mai dernier, Doué a démontré qu’il n’était pas qu’un simple espoir, mais un joueur capable de faire basculer des rencontres au plus haut niveau. Sa capacité à éliminer, sa vision du jeu et son sang-froid dans les zones de vérité ont impressionné les observateurs comme Simon Dutin . Sur RMC, le journaliste n'a pas hésité à parler de lui comme la véritable star du PSG.

« C’est le joueur ultime »

« Je te parle de la façon dont les adversaires l’appréhendent. Le traitement de Doué est à l’image du traitement du PSG par toute l’équipe de Botafogo. Doué est devenu le phare de cette équipe du PSG. Je vous fais le pari que Dembélé va revenir, mais la méga star est déjà Doué. Il y a le curseur qui s’est élevé, nos attentes sont plus importantes. Les marches gravies par Doué sont plus grandes que celles franchies par Dembélé. On parlait de désastre industriel au début, donc c’est remarquable. A cela, tu rajoutes un style de jeu spectaculaire. Ce qu’a produit Doué est plus rare que ce qu’a produit Dembélé. C’est le joueur ultime » a confié Dutin lors de l’After Foot.