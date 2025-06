Mercato : Neymar, Messi, Mbappé… Le PSG a trouvé mieux pour 70M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a dû attendre de se séparer de ses stars, l’instar de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, pour remporter la première Ligue des champions de son histoire en battant l’Inter Milan (5-0). Pour Ralf Rangnick, ce succès n'est pas un hasard, mais le résultat d’un travail collectif.

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain décrochait la première Ligue des champions de son histoire en surclassant l’Inter Milan (5-0) sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich. Et alors que les stars se sont enchaînées dans la capitale depuis 14 ans, et le rachat du Qatar, le club de la capitale a décroché le Graal européen sans grands noms, Luis Enrique alignant l’équipe la plus jeune sur une finale au XXIe siècle. Pour Ralf Rangnick, il n’y a pas de hasard.

« Pas de Kylian Mbappé, pas de Messi, pas de Neymar, et soudain, ils gagnent la Ligue des champions. Coïncidence ? Non » « Savez-vous pourquoi le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois après avoir dépensé tant et tant d'argent ? Cela fait 10 ou 15 ans qu'ils essaient, qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Et maintenant, les principales stars sont parties. Pas de Kylian Mbappé, pas de Messi, pas de Neymar, et soudain, ils gagnent la Ligue des champions. Coïncidence ? Non », lance le sélectionneur de l’Autriche, interrogé par le quotidien espagnol Sport, ce dimanche.