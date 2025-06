Une superstar au PSG : L'accord qui va tout changer !

Ce vendredi, le PSG a fait une grande annonce. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Kevin Durant en tant qu’actionnaire minoritaire. La superstar américaine va pouvoir aider les Rouge-et-Bleu à développer leur marque, et potentiellement faciliter la naissance d’une ligue NBA en Europe avec la formation parisienne.

«Des collaborations croisées pour valoriser la marque Paris Saint-Germain» ?

« Cette association avec Kevin Durant vient aussi ajouter un atout dans la manche du Paris Saint-Germain, dans de futures discussions avec Adam Silver et la NBA. Puisqu'il s'associe avec un sportif de premier ordre, qui a déjà beaucoup investi dans diverses entreprises. Ils vont donc pouvoir imaginer des collaborations croisées pour valoriser la marque Paris Saint-Germain sur le territoire nord-américain et même, plus globalement sur le continent américain, avec le Mexique et l'Amérique du Sud. Le PSG a d'ailleurs beaucoup développé cette stratégie depuis l'arrivée de QSI [Qatar sports investments] avec ses collaborations dans le domaine de la mode, de l'art, du street art, etc » a d’abord expliqué Christophe Lepetit, économiste du sport et chargé d'études au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, dans un entretien accordé à France Info.