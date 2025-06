Doué - Barcola : Bagarre confirmée au PSG !

Au PSG, tous les joueurs sont concernés. Luis Enrique demande une implication totale de son groupe, même de ses remplaçants. Un onze type s’est toutefois dégagé cette saison dans la capitale. Le seul poste qui suscite une bagarre est celui du troisième attaquant, Désiré Doué et Bradley Barcola se partageant cette place.

Grosse concurrence entre Doué et Barcola au PSG

Comme le rapporte Le Parisien, un seul poste suscite une bagarre dans l’équipe du PSG : celui de troisième attaquant. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont indéboulonnables. Désiré Doué et Bradley Barcola se battent donc pour la dernière place en attaque. Les deux joueurs sont en concurrence directe, et le temps a confirmé la chose.