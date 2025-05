50M€ : Neymar réapparait au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Bradley Barcola en 2023, le PSG s’est offert l’été dernier un autre crack du championnat de France : Désiré Doué. Moyennant 50M€, un accord a été trouvé avec Rennes pour le transfert du Français. Doué a ainsi posé ses valises à Paris, où il a fait revivre certains souvenirs laissés par un certain Neymar au sein du club de la capitale.

Ayant connu des débuts poussifs au PSG, Désiré Doué a fini par montrer toute l’étendue de son talent. Et à seulement 19 ans, la recrue estivale a crevé l’écran dans de grands rendez-vous. De quoi justifier les 50M€ investis pour lui. Auteur de fulgurances sur le terrain, Doué a d’ailleurs rappelé à plus d’un supporter parisien Neymar…

Doué comme Neymar au PSG !

Avec Désiré Doué, le PSG s’est-il trouvé un nouveau Neymar, lui qui est parti en 2023 ? C’est fort possible. En effet, les similitudes sont nombreuses entre le Français et le Brésilien. Sur le terrain, les deux profils se rapprochent fortement et à plusieurs techniques, grâce à sa technique, Doué a rappelé ce qu’avait pu faire Neymar au PSG.

« Il a vraiment le style de Neymar »

Les comparaisons entre Neymar et Désiré Doué sont désormais régulières. Ayant joué à Rennes avec le Français, Djed Spence avait confié : « On a joué ensemble à Rennes, il est générationnel, il me rappelle Neymar. Il a vraiment le style de Neymar ».