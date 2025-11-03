3000€ par mois : Laure Boulleau change complètement de vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau était auparavant joueuse professionnelle au PSG. Ayant porté le maillot du club de la capitale de 2005 à 2018, l'ancienne latérale gauche a donc connu l'avant et après Qatar à Paris. Et comme avait pu l'expliquer Laure Boulleau, ça a été un changement de vie radicale suite au rachat du PSG.

En 2011, le PSG est entré dans un nouveau monde. Le club de la capitale a été racheté par le Qatar. C'est alors que Paris s'est mis à dépenser des sommes folles pour faire venir de grandes stars à l'instar de Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Un rachat qui a également impacté l'équipe féminine du PSG. Ayant connu l'avant et l'après, Laure Boulleau a raconté comment sa vie a changé.

« J'ai pu gagner ma vie » Pour Hors Terrain, Laure Boulleau avait expliqué il y a quelques mois comment son quotidien avait changé suite à l'arrivée du Qatar au PSG. L'ancienne Parisienne avait alors fait savoir : « Est-ce que l’arrivée des Qataris a changé quelque chose dans mon métier ? Oui globalement, j’ai pu gagner ma vie. Après, j’avais un salaire, j’imagine un peu comme un handballeur. 2000-3000€ ? A peu près. En fait, je pense qu’on est parasité par le foot masculin. J’étais en école de kiné avec des sportifs de l’INSEP et il y en avait pas beaucoup qui gagnait de l’argent pour faire de l’escrime, du saut en hauteur… Il n’y a pas de comparaison à avoir avec le foot masculin ».