3000€ par mois : Laure Boulleau change complètement de vie !

Aujourd'hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau était auparavant joueuse professionnelle au PSG. Ayant porté le maillot du club de la capitale de 2005 à 2018, l'ancienne latérale gauche a donc connu l'avant et après Qatar à Paris. Et comme avait pu l'expliquer Laure Boulleau, ça a été un changement de vie radicale suite au rachat du PSG.
En 2011, le PSG est entré dans un nouveau monde. Le club de la capitale a été racheté par le Qatar. C'est alors que Paris s'est mis à dépenser des sommes folles pour faire venir de grandes stars à l'instar de Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Un rachat qui a également impacté l'équipe féminine du PSG. Ayant connu l'avant et l'après, Laure Boulleau a raconté comment sa vie a changé.
« J'ai pu gagner ma vie »
Pour Hors Terrain, Laure Boulleau avait expliqué il y a quelques mois comment son quotidien avait changé suite à l'arrivée du Qatar au PSG. L'ancienne Parisienne avait alors fait savoir : « Est-ce que l’arrivée des Qataris a changé quelque chose dans mon métier ? Oui globalement, j’ai pu gagner ma vie. Après, j’avais un salaire, j’imagine un peu comme un handballeur. 2000-3000€ ? A peu près. En fait, je pense qu’on est parasité par le foot masculin. J’étais en école de kiné avec des sportifs de l’INSEP et il y en avait pas beaucoup qui gagnait de l’argent pour faire de l’escrime, du saut en hauteur… Il n’y a pas de comparaison à avoir avec le foot masculin ».
« On a complètement upgradé mon niveau d’entraînement »
Les changements allaient d'ailleurs au-delà de l'aspect financier au PSG. Laure Boulleau ajoutait ainsi : « Par contre ce qui a vraiment changé c’est que je m’entrainais le matin ou l’après-midi, qu’on avait un déjeuner sur place. On a eu un centre d’entrainement dédié. On a pu recruter des meilleures joueuses internationales. On a complètement upgradé mon niveau d’entraînement, ce qui m’a permis d’atteindre l’équipe de France A plus rapidement et régulièrement ».