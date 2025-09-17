Zidane - OM : L’invitation surprise !

Célèbre influenceur marseillais, Bengous a fait le déplacement au Santiago Bernabéu mardi à l’occasion du match de Ligue des champions entre l’OM et le Real Madrid. S’il a vécu l’avant-match avec les supporters, il n’était en revanche pas dans le parcage, puisque la famille de Zinedine Zidane lui avait offert des places en tribune.
« C’était un moment vraiment inexplicable. » Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, Bengous est revenu sur le déplacement de l’OM sur la pelouse du Real Madrid, qu’il a vécu avec les supporters marseillais. « Il fallait le vivre pour le croire. Surtout l’avant-match. C’était 4 000 Marseillais qui se déplacent à Madrid pour un retour en Ligue des champions de l’Olympique de Marseille. »
« J’ai eu la chance et l’honneur d’être invité par la famille de Zizou »
S’il était avec le reste des supporters de l’OM pendant l’avant-match, l’influenceur marseillais n’était pas dans le parcage avec eux, puisqu’il a été invité par la famille de Zinédine Zidane : « Alors je vous explique, parce qu’il y a beaucoup de gens qui me disent : “comment ça se fait que t’étais pas en parcage ?” De base, je suis avec les supporters, mais là j’ai eu la chance et l’honneur d’être invité par la famille de Zizou. J’ai réussi à avoir deux places donc j’étais en tribune lambda à Santiago Bernabéu. »
« On a fait trembler Santiago Bernabéu »
Il a tout de même pu être témoin de l’ambiance mise par les supporters de l’OM au Santiago Bernabéu. « Franchement, le parcage quand je le voyais de mes propres yeux de là où j’étais, c’était quelque chose d’exceptionnel. On a fait trembler Santiago Bernabéu. On a fait plus de bruit que leurs propres supporters. Hier (mardi), on leur a montré qui était le peuple marseillais », a ajouté Bengous. « On était vraiment éparpillé dans tout Bernabéu. Certes, il y avait le parcage marseillais, mais j’ai vu des maillots de l’OM de partout, c’était vraiment incroyable. »