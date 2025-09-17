Zidane - OM : L’invitation surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Célèbre influenceur marseillais, Bengous a fait le déplacement au Santiago Bernabéu mardi à l’occasion du match de Ligue des champions entre l’OM et le Real Madrid. S’il a vécu l’avant-match avec les supporters, il n’était en revanche pas dans le parcage, puisque la famille de Zinedine Zidane lui avait offert des places en tribune.

« C’était un moment vraiment inexplicable. » Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, Bengous est revenu sur le déplacement de l’OM sur la pelouse du Real Madrid, qu’il a vécu avec les supporters marseillais. « Il fallait le vivre pour le croire. Surtout l’avant-match. C’était 4 000 Marseillais qui se déplacent à Madrid pour un retour en Ligue des champions de l’Olympique de Marseille. »

« J’ai eu la chance et l’honneur d’être invité par la famille de Zizou » S’il était avec le reste des supporters de l’OM pendant l’avant-match, l’influenceur marseillais n’était pas dans le parcage avec eux, puisqu’il a été invité par la famille de Zinédine Zidane : « Alors je vous explique, parce qu’il y a beaucoup de gens qui me disent : “comment ça se fait que t’étais pas en parcage ?” De base, je suis avec les supporters, mais là j’ai eu la chance et l’honneur d’être invité par la famille de Zizou. J’ai réussi à avoir deux places donc j’étais en tribune lambda à Santiago Bernabéu. »