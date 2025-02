Zidane : Grande nouvelle annoncée pour l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir, lors de la victoire de l’OM contre Angers (2-0), Adrien Rabiot a marqué pour la deuxième fois consécutive, après son but le week-end dernier face à l’OL (3-2), et une nouvelle fois de la tête. Le journaliste Florent Gautreau y voit là le résultat de ses années passées en Italie à la Juventus, à l’instar de Zinédine Zidane.

Alors qu’il a retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs semaines maintenant, Adrien Rabiot se mue désormais en buteur. Comme le week-end dernier lors de la victoire de l'OM face à l’OL (3-2), l’international français (50 sélections) a de nouveau trouvé le chemin des filets de la tête dimanche sur la pelouse d’Angers (0-2). Son deuxième but en deux matchs et le cinquième toutes compétitions confondues cette saison.

Bennacer à l'OM, un transfert qui pourrait redistribuer les cartes au milieu 🔄 Qui sera le grand perdant de cette arrivée ?

➡️ https://t.co/FntQvicl5I pic.twitter.com/9r7oKZlY45 — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

« Je pense aux fameuses têtes de Zidane en finale de la Coupe du monde »

Comme cela a pu être le cas pour Zinédine Zidane, lui aussi passé par la Juventus, le journaliste Florent Gautreau estime qu’Adrien Rabiot bénéficie aujourd’hui de ses années passées en Serie A. « Le truc devant le but, la présence, le physique et le jeu de tête, à chaque fois que l’on a des joueurs français qui sont passés par les clubs italiens, je pense aux fameuses têtes de Zidane en finale de la Coupe du monde, ils se sont améliorés », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.

« Rabiot est intelligent, il est toujours placé là où tu vas avoir le ballon »

« Pas seulement sur le physique, mais sur la façon de se positionner. Rabiot, on ne s'est jamais dit “le mec a la détente de Cristiano.” Rabiot est intelligent, il est toujours placé là où tu vas avoir le ballon », a ajouté Florent Gautreau, qui préfère tout de même Adrien Rabiot dans une position un peu plus basse que celle qu’il occupe à l’OM. « Je trouve qu’il y a plein de qualités. Même si le meilleur poste pour lui c’est sans doute plus bas, il faut reconnaître que ce n’est pas la première situation qu’il débloque. »