«Vraiment dommage...» : L’OM dit non, Ousmane Dembélé est dégoûté !

La plupart des joueurs du Paris Saint-Germain n’ont pas pu se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or en raison du match contre l’OM, décalé d’une journée en raison d’orages dans la cité phocéenne. Interrogé après son sacre, Ousmane Dembélé affiche sa déception de ne pas avoir pu compter sur la présence de ses coéquipiers.

Lundi dernier avait lieu la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet. Et pour cette soirée particulière, le PSG avait prévu une délégation importante alors que neuf de ses joueurs figuraient dans les trente nommés à la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Finalement, seuls les joueurs actuellement blessés (Dembélé, Doué, Neves) ont pu se rendre à l’événement, le reste de l’équipe étant à Marseille pour disputer le Classique face à l’OM.

Le PSG ne voulait pas jouer pendant le Ballon d’Or En raison d’orages dans la cité phocéenne, le choc de la 5e journée de Ligue 1 a été décalé d’une soirée, au grand dam du PSG, qui a essayé de placer la rencontre à un autre créneau. De son côté, l’OM a souhaité que le règlement de la LFP soit appliqué. Interrogé par France Football, Ousmane Dembélé a fait part de sa déception.