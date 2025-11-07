«Vous n'aimez pas l'OM» : Un scandale est balancé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Loin d'être considéré comme un admirateur de l'OM, Grégory Schneider s'est souvent attiré les foudres des Marseillais. Mais cette fois-ci, il a carrément été repris par Olivier Ménard sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. Le présentateur de l'émission a clairement affirmé que le journaliste de Libération n'aimait pas l'OM.

Compte tenu de ses propos parfois virulents sur l'OM, Grégory Schneider a plusieurs fois été interpellé sur les réseaux sociaux par les Marseillais. Présenté comme étant contre le club phocéen par plusieurs supporters de l'OM, Grégory Schneider a même été repris en plein direct sur le plateau de L'EQUIPE du Soir après la victoire de l'Atalanta au Stade Vélodrome.

Grégory Schneider balancé en direct ! « L’Ajax, ils ont quand encore pris 3-0 chez eux contre Galatasaray, ils sont à quatre défaites, ils ont pris des wagons de buts, peut-être que ce match était trompeur », lâche le journaliste de Libération avant d'être repris par Olivier Ménard : « On sait que vous n’aimez pas l’OM, à chaque fois vous minimisez, vous pondérez ».