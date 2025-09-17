«Violence extrême» à l'OM, il annonce la fin !

Après la défaite de l'OM sur la pelouse du Stade Rennais, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. A la suite de cette bagarre, la direction marseillaise a décidé de se séparer de ces deux joueurs lors du dernier mercato estival. Interrogé lors de sa conférence de presse de présentation à Bologne, Jonathan Rowe a reconnu qu'Adrien Rabiot et lui avaient enterré la hache de guerre.
Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM a affronté le Stade Rennais au Roazhon Park. Alors que les Marseillais ont perdu face aux Bretons le 15 aout dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire.
OM : Rowe et Rabiot ont enterré la hache de guerre
Interrogé sur l'altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, Pablo Longoria a expliqué que la scène était d'une « violence extrême ». Malgré tout, les deux hommes ont déjà oublié cet épisode. D'après le nouveau joueur de Bologne, il a même fait la paix avec Adrien Rabiot (AC Milan).
«On s’est serré la main»
« Il s’est clairement passé quelque chose dans le vestiaire. J’ai choisi de ne plus en parler pour avancer et progresser en tant que joueur. Maintenant, tout va bien avec lui, il n’y a plus de rancune entre nous. Ces choses peuvent arriver dans un vestiaire et y rester, mais parfois, elles ressortent, on s’est serré la main. Ça arrive quand tout le monde veut quelque chose de bien pour l’équipe », a raconté Jonathan Rowe lors de sa conférence de presse de présentation avec Bologne ce mardi.