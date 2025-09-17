«Violence extrême» à l'OM, il annonce la fin !

Amadou Diawara

Après la défaite de l'OM sur la pelouse du Stade Rennais, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. A la suite de cette bagarre, la direction marseillaise a décidé de se séparer de ces deux joueurs lors du dernier mercato estival. Interrogé lors de sa conférence de presse de présentation à Bologne, Jonathan Rowe a reconnu qu'Adrien Rabiot et lui avaient enterré la hache de guerre.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM a affronté le Stade Rennais au Roazhon Park. Alors que les Marseillais ont perdu face aux Bretons le 15 aout dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire.

OM : Rowe et Rabiot ont enterré la hache de guerre Interrogé sur l'altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, Pablo Longoria a expliqué que la scène était d'une « violence extrême ». Malgré tout, les deux hommes ont déjà oublié cet épisode. D'après le nouveau joueur de Bologne, il a même fait la paix avec Adrien Rabiot (AC Milan).