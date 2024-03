Vente OM : Une fortune grâce à l’Arabie Saoudite ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le dossier lié à la vente de l'OM demeure toujours d'actualité, c'est en grande partie grâce à lui. Ancien journaliste pour la Chaîne L'Equipe et TF1, Thibaud Vézirian évoque régulièrement ce sujet lors de ses lives Twitch. Après des mois d'enquête, il annonce un départ imminent de Frank McCourt. Le journaliste a profité de l'une de ses interventions pour régler ses comptes.

Depuis près de quatre, le dossier lié à la vente de l'OM est sur la table. Malgré les annonces répétées d'un rachat, force est de constater que rien ne se passe à l'OM. Certes, quelques proches de Pablo Longoria ont quitté le navire, mais Frank McCourt est toujours en place et répète à qui veut l'entendre qu'il ne quittera pas l'OM. Des sorties qui ne parviennent pas à convaincre Thibaud Vézirian, très actif sur ce sujet.

« La cession de l’OM est inéluctable »

Régulièrement lors de ses lives, le journaliste évoque un départ de Frank McCourt. Pour appuyer ses propos, il s'appuie sur des sources saoudiennes, mais pas que. « La cession de l’OM est inéluctable, et tout l’Olympique de Marseille se met en place pour une vente. C’est dommage d’oser dire publiquement que je berne les supporters, alors que cela vient de gens qui s’occupent d’un dossier une fois tous les six mois » avait-il confié il y a quelques jours. Accusé de se faire de l'argent grâce à ce buzz, il a dévoilé la vérité.

Vézirian règle ses comptes