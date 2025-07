Vente OM : L’Arabie Saoudite répond cash à McCourt

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d’un long entretien publié ce dimanche, Frank McCourt a fait le point sur son avenir à l’OM. Le propriétaire américain écarte une nouvelle fois l’hypothèse d’une vente du club, tout en se disant ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Cette déclaration a suscité la réaction d’Alwaleed Aldebasi, journaliste saoudien.

Vézirian ne croit pas McCourt

Pour Thibaud Vézirian, cette prise de parole sonne creux et masque une vérité, celle de la vente prochaine de l'OM. « Derrière les punchlines, il n’y a pas grand-chose de concret. Là où il devient plus crédible, c’est quand il évoque les 750 millions d’euros investis. On peut penser que c’est grâce aux garanties qu’il a pour la suite qu’il peut aujourd’hui adopter une telle posture. C’est aussi pour marquer les esprits, et sortir par la grande porte. Il travaille sur l’image, c’est primordial. Les investisseurs ? Il n’attend aucun autre investisseur puisque tout est déjà ficelé. On est dans le secret des affaires. McCourt essaie de se montrer en tant qu’homme d’affaires » a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube.