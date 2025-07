Vente OM : La réponse cash de McCourt !

La vente de l’OM est un sujet qui revient sans cesse au coeur des discussions. Les rumeurs obligent donc Frank McCourt a multiplié les démentis et voilà que l’Américain a de nouveau été très clair concernant ses intentions à la tête du club phocéen. Il n’empêche qu’une petite surprise pourrait arriver selon les dires de McCourt.

Cela fait maintenant plusieurs années, Thibaud Vézirian le premier, qu’il est annoncé que la vente de l’ OM est imminente. Pourtant, dans son entretien à l’hebdomadaire français, Frank McCourt a une nouvelle fois été très clair sur ses intentions : « Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui est compte, c’est la stabilité de l’Olympique de Marseille et sa capacité de grandir ».

« Accueillir de nouveaux investisseurs à l’OM dans un avenir proche ? C’est possible »

Pas question donc de vendre l’OM, mais voilà que Frank McCourt a ouvert la porte à un changement. « Accueillir de nouveaux investisseurs à l’OM dans un avenir proche ? C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l’une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement », a révélé l’Américain.