Vente OM : La surprise de McCourt va se confirmer ?

Frank McCourt l'a encore répété une fois, il n'est pas question pour lui de vendre. Malgré les rumeurs, l'Américain n'a pas l'intention de vendre. En revanche, le propriétaire de l'OM a surpris tout le monde en ouvrant la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Un cas de figure que l'on pourrait bien voir avec la section féminine de l'OM.

Au cours de sa dernière interview pour le Journal Du Dimanche, Frank McCourt a fait une annonce qui n'est clairement pas passée inaperçue. En effet, le propriétaire de l'OM a fait savoir : « Accueillir de nouveaux investisseurs à l'OM dans un avenir proche ? C'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décenies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent ».