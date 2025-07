Vente OM : McCourt ment, c'est réglé ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, Frank McCourt a tenu à démentir une nouvelle fois les rumeurs de vente de l'OM. Cependant, ses déclarations continuent de ne pas être prises au sérieux par Thibaud Vézirian, persuadé que le propriétaire de l'OM ment. Mais le club phocéen va-t-il être vendu prochainement ?

« C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir », a-t-il assuré dans les colonnes du JDD, avant de rappeler qu'il avait « investi 750 millions de dollars dans le club ». Un nouveau démenti qui ne convainc toujours pas Thibaud Vézirian , persuadé que le vente de l' OM est ficelée depuis longtemps.

«Il n’attend plus personne, tout est déjà ficelé»

« Derrière les punchlines, il n’y a pas grand-chose de concret. Là où il devient plus crédible, c’est quand il évoque les 750M€ investis. On peut penser que c’est grâce aux garanties qu’il a pour la suite qu’il peut aujourd’hui adopter une telle posture. C’est aussi pour marquer les esprits et sortir par la grande porte. Il travaille sur l’image, c’est primordial. Les investisseurs ? Il n’attend plus personne, tout est déjà ficelé. On est dans le secret des affaires. McCourt essaie de se présenter comme un homme d’affaires accompli », a confié le journaliste sur sa chaîne Twitch.

Selon vous, l'OM va-t-il être vendu prochainement ?