Vente OM : Frank McCourt confirme !

Depuis plusieurs années désormais, Frank McCourt est confronté aux rumeurs concernant la vente de l’OM. Cependant, le propriétaire du club phocéen s’est toujours montré ferme, assurant qu’il n’avait pas l’intention de partir. Une tendance que le Bostonien confirme une nouvelle fois, promettant qu’il ne compte pas vendre l’OM.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt a vu passer de nombreuses rumeurs de vente du club que ce soit face au duo composé de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, ou plus récemment face à l'Arabie Saoudite. Le projet saoudien a d'ailleurs toujours dans l'air selon le journaliste Thibaud Vézirian, très insistant sur le sujet malgré les nombreux démentis de la direction de l'OM. De nouveau interrogé sur la question, Frank McCourt, qui se dit ouvert à l'entrée d'un nouvel investisseur dans le capital de l'OM, refuse toutefois catégoriquement de parler de vente du club.

L'OM n'est pas à vendre, MCourt confirme ! « C'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs (en réponse à la question : "Pourriez-vous accueillir de nouveaux investisseurs dans un avenir proche ?"). Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement », assure le propriétaire de l’OM dans une interview accordée au JDD.