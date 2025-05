Vente OM : La punchline lâchée sur le PSG !

Travaillant d’abord de son côté sur le rachat de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a finalement rejoint Frank McCourt, qui s’est offert le club phocéen en 2016. Mais comment l’Américain a-t-il réussi à convaincre celui qui est devenu par la suite le président de l’OM ? Les deux hommes ont énormément discuté et visiblement, il a été question du PSG entre McCourt et Eyraud. Explications.

« Il m’a fait un parallèle entre le PSG et l’OM et New York et Boston »

« Qu’est-ce qui me convainc chez McCourt ? J’ai senti sa philosophie d’investissement qui était axée sur le long terme. Je ne le voyais pas du tout comme quelqu’un capable de prendre ses clics et ses clacs dès la première tempête venue. Et il l’a démontré. J’étais impressionné par son analyse aussi de la situation. Je me souviens de la première discussion, il m’a fait un parallèle entre le PSG et l’OM et New York et Boston », a tout d’abord expliqué Jacques-Henri Eyraud sur ses discussions avec Frank McCourt lors desquelles il a donc été question du PSG.