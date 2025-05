Vente OM : Frank McCourt pose ses conditions !

En 2016, l’OM est entré dans une nouvelle ère. Alors que Margarita Louis-Dreyfus cherchait à vendre le club phocéen, elle a trouvé preneur. Celui-ci est venu des Etats-Unis en la personne de Frank McCourt. L’homme d’affaires américain a donc pris le pouvoir à Marseille, accompagné notamment de Jacques-Henri Eyraud. Un deal à propos duquel McCourt avait certaines conditions.

« Le patron de la LFP me dit : « Je viens de passer 4h avec un milliardaire américain qui s’appelle Frank McCourt, il n’est pas sur le dossier de Marseille, mais il s’intéresse à l’Europe et la France, tu devrais le voir ». Je le vois 2-3 jours après, on se voit une première fois longtemps, une deuxième fois encore plus longtemps », a d’abord expliqué Jacques-Henri Eyraud lors de son intervention pour le podcast Dream Team sur sa rencontre avec Frank McCourt .

« Ok j’y vais à deux conditions »

Et à propos des conditions de l’Américain, l’ancien président de l’OM a fait savoir : « Il finit par me dire « ok j’y vais à deux conditions. La première c’est que je suis seul actionnaire et la deuxième c’est que c’est toi qui gère ». J’en faisais pas une condition absolue de diriger le club mais c’était une possibilité. Il me dit ça et je pense que ça avait beaucoup d’avantages d’avoir un actionnaire très puissant avec une vision à long terme du projet ».