Thibault Morlain

Se dirige-t-on enfin vers l’officialisation de la vente de l’OM ? Alors que le club phocéen est toujours la propriété de Frank McCourt, l’Américain semble plus proche que jamais de passer la main. Cela fait d’ailleurs maintenant plusieurs années que Thibaud Vézirian assure que la cession de l’OM est actée en coulisses. Cela aurait d’ailleurs pu se faire en 2022, avant que cela ne soit reporté selon les dires du journaliste.

Le feuilleton de la vente de l’OM est un sujet qui revient sur la table depuis un long moment déjà. Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt a régulièrement démenti ses envies de quitter ses fonctions. Mais en coulisses, l’Américain tiendrait un autre discours, se montrant ouvert à une vente de l’OM à condition de recevoir la bonne offre. Mais voilà que dernièrement, on semble toucher au but dans ce dossier chaud à Marseille alors que le dénouement aurait également pu intervenir bien avant visiblement…

Vente OM : McCourt a vendu la mèche ? https://t.co/WITNcoGZ8w pic.twitter.com/97aOH5gI8D — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

A quand l’officialisation de la vente de l’OM ?

L’officialisation de la vente de l’OM pourrait donc intervenir très prochainement selon les différents échos. Mais pourquoi cela n’est pas arrivé avant ? Cela fait maintenant un moment que Thibaud Vézirian assure que la cession de l’OM est réglée et cela aurait pu être annoncé dès l’été 2022. Mais à l’époque, cela n’aurait visiblement pas abouti en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie et des répercussions sur le quotidien des Français.

« Allez dire aux France qui n’ont pas de chauffage que c’est de la faute de l’Arabie Saoudite… »