Vente OM - Arabie Saoudite : Le verdict est tombé pour Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire Thibaud Vézirian, l'Arabie Saoudite ne devrait pas racheter l'AS Monaco, mais bien l'OM. Selon le journaliste indépendant, tout est bouclé en coulisses entre les différentes parties. Une décision aurait même été actée en ce qui concerne Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol devrait rester à la présidence jusqu'à l'officialisation du deal.

L'Arabie Saoudite continue son développement dans le football. Et c'est en France que le pays pourrait poursuivre son expansion. Selon l'ancien joueur Jérôme Rothen, le PIF se serait rapproché de l'AS Monaco, officiellement en vente. De simples bruits de couloir pour Thibaud Vézirian, qui mise sur une arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM. A en croire le journaliste, ce ne serait plus qu'une question de temps avant que le club marseillais ne passe sous pavillon saoudien.

Un piège déjà désamorcé à l'OM ? https://t.co/GlzAlZQPMf pic.twitter.com/gU7X0t2kPu — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

La vente de l'OM est encore annoncée

« La cession de l’OM est inéluctable, et tout l’Olympique de Marseille se met en place pour une vente. Donc si on parle de l’AS Monaco, c’est uniquement pour faire monter les enchères car l’Arabie Saoudite ne cherche pas les avantages fiscaux et veut briller avec un club populaire internationalement (...) C’est dommage d’oser dire publiquement que je berne les supporters, alors que cela vient de gens qui s’occupent d’un dossier une fois tous les six mois » a confié le journaliste sur Twitch, avant de se questionner sur l'avenir de Pablo Longoria.

« Longoria reste jusqu’à l’officialisation »